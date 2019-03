Scott Gimple, el nuevo showrunner de 'The Walking Dead'

Ya conocemos al primer fichaje de la cuarta temporada de 'The Walking Dead'. Tras la marcha de Glenn Mazzara como 'showrunner' de la ficción de más éxito de la cadena AMC, ésta ha confirmado el rumor que circulaba desde el pasado mes de enero: Scott Gimple será el nuevo productor de la serie.



La cadena de cable estadounidense AMC ha ascendido a productores ejecutivos a los productores de la serie Greg Nicotero ('Kill Bill') y Tom Luse ('Everwood'), según informa el portal The Hollywood Reporter. Matt Negrete ('Ladrón de guante blanco') también se ha unido a la ficción, en la que actuará como guionista y co-productor.



Robert Kirkman, el creador de los cómics en los que se basa 'The Walking Dead', ha destacado el buen trabajo realizado por Scott Gimple durante los dos años que ha estado en la serie como mano derecha de Mazzara. "Ha contribuido a guiar la ficción en una dirección que ha dado como resultado muchas de las escenas clave", ha añadido.



Y es que hasta ahora Gimple ha sido la mano derecha de Mazzara en la dirección del día a día de la ficción. De hecho, fue el propio Mazzara quien introdujo a Gimple en el equipo técnico de la serie cuando fue nombrado 'showrunner' a principios de la segunda temporada.



Kirkman también se ha mostrado muy ilusionado por "empezar a trabajar en una nueva temporada de 'The Walking Dead' con Scott a la cabeza". "Creo sinceramente que podríamos estar a punto de embarcarnos en la mejor temporada de toda la ficción", ha añadido.



Gimple tomará posesión de su nuevo puesto cuando comience la producción de la cuarta tanda de capítulos, ya que de momento, y hasta que termine la actual temporada, Mazzara sigue siendo el showrunner de la ficción.



La tercera tanda de capítulos de 'The Walking Dead' arranca este lunes en laSexta. La cadena se llenará de zombies a partir de las 22:30 horas el próximo 4 de marzo.