A Sarah Jessica Parker no le gusta la joven Carrie

La joven carrie Bradshaw no convence a Sarah Jessica Parker. La actriz que interpertó a la periodista en 'Sexo en Nueva York' (HBO) ha criticado la precuela que emite la cadena estadounidense The CW, 'The Carrie Diaries'.



Parker ha explicado, en declaraciones a 'Net-A-Porter', que no está "segura" de cómo se siente en relación con la nueva ficción. "Esta es una de esas situaciones que prueban tu generosidad. AnnaSophia es una chica encantadora y quiero que se sienta bien, pero es... extraña", ha dicho la actriz de 'Tentación en Manhattan'.



En esa misma entrevista, la actriz ha confesado que por problemas de salud sólo calzará sus característicos zapatos de tacón en ocasiones especiales. Sarah Jessica Parker dio vida a Carrie Bradshaw en la pequeña pantalla, durante seis temporadas, y en sus dos secuelas cinematográficas. Su participación en la serie, además de lanzarla a la fama, le valió cuatro Globos de Oro como Mejor actriz de comedia.