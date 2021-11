Sarah Hyland está sin duda recuperando el tiempo perdido después de haber pasado unos meses muy duros con la pandemia.

La actriz de 'Modern Family' lleva muchos años lidiando con problemas de salud y por ello durante la peor parte de la pandemia estuvo en su mayor parte aislada, como paciente inmunodeprimido, por seguridad.

Pero ahora que ha podido vacunarse está disfrutando de reencuentros y celebraciones con amigos, ¿y qué mejor ocasión que su 31 cumpleaños?

La intérprete ha publicado una curiosa foto con la que celebraba su nueva vuelta al sol, en la que aparece sonriendo de oreja a oreja y señalando a los calzoncillos de Wells Adams.

"Es mi cumpleaños y poso junto a la churra de mi prometido si quiero", comentaba junto a la foto.

Adams y Hyland se prometieron en 2019 pero desgraciadamente su boda se vio afectada por la pandemia, teniendo que posponerla indefinidamente tras varios intentos.

En cuanto a si pondrán una nueva fecha para darse el 'sí, quiero', Sarah confesaba a E! que ya no tienen mucha prisa.

"¿Igual el año que viene? No lo sé. No tengo ni la más remota idea ya. Me gustaría que el próximo año. Ya sé que el año pasado dije que si no nos casábamos el siguiente no ocurriría nunca, pero ahora lo mismo con el año que viene", confiesa.

No obstante parece que su relación sigue mejor que nunca. Además, la actriz también está en un gran momento en lo laboral y ya está trabajando en un nuevo proyecto tras despedir para siempre 'Modern Family'.

Se trata de la comedia romántica 'My Fake Boyfriend', que también contará con Dylan sprouse y Keiynan Lonsdale en su reparto y está dirigida por Rose Troche ('Shameless).

