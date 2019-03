Salvador Sobral, ganador de la última edición de Eurovisión, deja los escenarios por problemas de salud

Hace unos días, Salvador Sobral, se veía obligado a interrumpir la gira que tenía prevista para revisar la dolencia que padece del corazón. La página de Facebook del cantante así lo anunciaba: "Por indicación médica, Salvador Sobral no podrá cumplir con los compromisos profesionales que tenía previstos para los próximos días. El cantante tendrá que parar su actividad algunos días para controlar su estado de salud", afirmaba el comunicado de Facebook.

Ahora, unos días después, es el propio Sobral quien ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que anuncia su adiós temporal. "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia y retirarme de los escenarios y de la música en general. Ir a un mundo en el que se resuelvan mis problemas" declara Salvador Sobral.

El artista ha anunciado también que actuará por última vez el próximo 8 de septiembre en Estoril. De su fecha de regreso, no se sabe nada, pero ha querido dejar claro que volveré: "Desgraciadamente no sé cuánto tiempo va a durar esto, es algo imposible de definir. Quería agradecer vuestro apoyo. Volverá en breve. Es una despedida temporal. Me gustaría que respetaran mi privacidad. Todo va a ir bien, que nadie se preocupe." ha continuado diciendo Sobral.