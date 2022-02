Sale a la luz la complicada relación de William Levy y Laura Londoño en 'Café con aroma de mujer'

'Café con aroma de mujer' es la telenovela de moda en Netflix. Este remake de la serie homónima de 1994 está siendo una de las más vistas en la plataforma desde que la compañía la rescatara de la televisión colombiana.

Los actores William Levy y Laura Londoño protagonizan la ficción donde encarnan a La Gaviota y Sebastián Vallejo. Los personajes se enamoran en medio de los problemas que entraña la plantación de café en la que trabajan.

Pero, aunque en la ficción sus personajes están hechos el uno para el otro en la vida real, parece que en la vida real su relación personal es un tanto distante. Sobre esto ha informado el canal de YouTube Chisme No Like, el cual asegura que los actores tuvieron una fuerte discusión durante la grabación de la serie. Al parecer, el comportamiento del actor de origen cubano no habría sido muy profesional y llegaba al set en condiciones incompatibles con la filmación, siempre según este medio.

William Levy y Laura Londoño | Telemundo

Así, los protagonistas de 'Café con aroma de mujer' habrían tenido un encontronazo en el que tuvieron que intervenir los productores y se suspendió la grabación del día posterior. Además, afirman que el modelo de 41 años habría sido descortés con el equipo de la serie, así como renegaba de su trabajo para la producción.

De hecho, la colombiana Laura Londoño ha hablado recientemente con la revista Semana asegurando lo siguiente: "William Levy es como un niño chiquito. Se ve como un hombre grandote y obvio que es un hombre grandote, pero también tiene una parte que es muy de niño, que es muy divertida, porque uno no se lo imagina". "Me siento muy feliz por este éxito. Ha sido algo totalmente inesperado", añadió.

