Rory Gilmore leyó todos estos libros a lo largo de las siete temporadas de la serie

El regreso de 'Las Chicas Gilmore' ya está en camino y muchos son los fans que esperan con ansia este gran momento. Mientras tanto muchos seguidores de la ficción siguen indagando sobre alguna curiosidad de sus personajes como la que ha descubierto un escritor australiano llamado Patrick Lenton quien ha recopilado los títulos que leyó Rory a lo largo de las siete temporadas de la serie.

Y es que, el personaje encarnado por Alexis Bledel era una auténtica apasionada de la literatura y casi siempre aparecía en pantalla acompañada por los que eran sus mejores amigos, lo libros. Entre el recuento que hace este escritor australiano hay dos libros españoles: 'La sombra del viento' y 'El Quijote' y uno latinoamericano 'Cien años de soledad'.

Además, las redes sociales se han vueltos locas al descubrir esta inmensa lista de libros y ha dado lugar a un reto, el Rory Gilmore Reading Challenge, una pequeña disputa entre lectores para conseguir leer antes que nadie todos los títulos de la lista. Un reto bastante exigente pues deberán pasar por sus manos la friolera cifra de ¡338 libros!

A continuación os mostramos la lista publicada por Patrick Lenton donde enumera uno a uno los 3338 libros que leyó Rory Gilmore, ¿Cuántos de ellos has leído tú?

1 | 1984 | George Orwell

2 | Aventuras de Huckleberry Finn | Mark Twain

3 | Alicia en el país de las maravillas | Lewis Carroll

4 | Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay | Michael Chabon

5 | Una tragedia americana | Theodore Dreiser

6 | Las cenizas de Ángela | Frank McCourt

7 | Anna Karenina | Leo Tolstoy

8 | El diario de Ana Frank | Anne Frank

9 | La guerra del Peloponeso | Donald Kagan

10 | El arte de la ficción | Henry James

11 | El arte de la guerra | Sun Tzu

12 | Mientras agonizo | William Faulkner

13 | Expiación | Ian McEwan

14 | Autobiografía de una cara | Lucy Grealy

15 | El despertar | Kate Chopin

16 | Babe | Dick King-Smith

17 | Reaccion. La guerra no declarada contra la mujer moderna | Susan Faludi

18 | Balzac y la joven costurera china | Dai Sijie

19 | Bel Canto | Ann Patchett

20 | La campana de cristal | Sylvia Plath

21 | Beloved | de Toni Morrison

22 | Beowulf, traducción en verso | Seamus Heaney

23 | Bhagava Gita | Anónimo

24 | The Bielski Brothers: The True Story of Three Men Who Defied the Nazis, Built a Village in the Forest, and Saved 1,200 Jews | Peter Duffy

25 | Bitch in Praise of Difficult Women | Elizabeth Wurtzel

26 | A Bolt from the Blue and Other Essays | Mary McCarthy

27 | Un mundo feliz | Aldous Huxley

28 | Siete mares, trece ríos | Monica Ali

29 | Bridgadoon | Alan Jay Lerner

30 | Cándido | Voltaire

31 | Los cuentos de Canterbury | Geoffrey Chaucer

32 | Carrie | Stephen King

33 | Trampa 22 | Joseph Heller

34 | El guardián entre el centeno | J. D. Salinger

35 | La telaraña de Carlota | E. B. White

36 | The Children’s Hour | Lillian Hellman

37 | Christine | Stephen King

38 | Cuento de Navidad | Charles Dickens

39 | La naranja mecánica | Anthony Burgess

40 | El código de los Wooster | P.G. Wodehouse

41 | Cuentos completos | Eudora Welty

42 | La comedia de las equivocaciones | William Shakespeare

43 | Novelas completas | Dawn Powell

44 | Poemas completos | Anne Sexton

45 | Narrativa completa | Dorothy Parker

46 | La conjura de los necios | John Kennedy Toole

47 | El conde de Montecristo | Alexandre Dumas

48 | La prima Bette | Honore de Balzac

49 | Crimen y castigo | Fyodor Dostoevsky

50 | Pétalo carmesí, flor blanca | Michel Faber

51 | El crisol | Arthur Miller

52 | Cujo | Stephen King

53 | El curioso incidente del perro a medianoche | Mark Haddon

54 | Hija de la fortuna | Isabel Allende

55 | David and Lisa | Dr Theodore Issac Rubin M.D

56 | David Copperfield | Charles Dickens

57 | El código Da Vinci | Dan Brown

58 | Almas muertas | Nikolai Gogol

59 | Los demonios | Fyodor Dostoyevsky

60 | Muerte de un viajante | Arthur Miller

61 | Deenie | Judy Blume

62 | El diablo en la ciudad blanca | Erik Larson

63 | Los Trapos Sucios. Confesiones Del Grupo De Rock Más Infame Del Mundo | Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars y Nikki Sixx

64 | La divina comedia | Dante

65 | The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood | Rebecca Wells

66 | Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes

67 | Paseando a Miss Daisy | Alfred Uhrv

68 | Doctor Jekyll y Mr. Hyde | Robert Louis Stevenson

69 | Cuentos completos y poemas | Edgar Allan Poe

70 | Eleanor Roosevelt | Blanche Wiesen Cook

71 | Ponche de ácido lisérgico | Tom Wolfe

72 | Ella Minnow Pea: A Novel in Letters | Mark Dunn

73 | Eloise | Kay Thompson

74 | Emily the Strange: los días perdidos | Roger Reger

75 | Emma | Jane Austen

76 | Empire Falls | Richard Russo

77 | Encyclopedia Brown: Boy Detective | Donald J. Sobol

78 | Ethan Frome | Edith Wharton

79 | Ética | Spinoza

80 | Europe through the Back Door | Rick Steves

81 | Eva Luna | Isabel Allende

82 | Todo está iluminado | Jonathan Safran Foer

83 | Extravagancia | Gary Krist

84 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury

85 | Fahrenheit 9/11 | Michael Moore

86 | The Fall of the Athenian Empire | Donald Kagan

87 | Fat Land: How Americans Became the Fattest People in the World | Greg Critser

88 | Miedo y asco en Las Vegas | Hunter S. Thompson

89 | La hermandad del anillo | J. R. R. Tolkien

90 | Fiddler on the Roof | Joseph Stein

91 | Las cinco personas que encontrarás en el cielo | Mitch Albom

92 | Finnegans Wake | James Joyce

93 | Fletch | Gregory McDonald

94 | Flores para Algernon | Daniel Keyes

95 | La fortaleza de la soledad | Jonathan Lethem

96 | El manantial | Ayn Rand

97 | Frankenstein | Mary Shelley

98 | Franny y Zooey | J. D. Salinger

99 | Un viernes embrujado | Mary Rodgers

100 | Galápagos | Kurt Vonnegut

101 | El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad | Judith Butler

102 | George W. Bushism: The Slate Book of the Accidental Wit and Wisdom of our 43rd President | Jacob Weisberg

103 | Gidget | Fredrick Kohner

104 | Inocencia interrumpida | Susanna Kaysen

105 | Los evangelios gnósticos | Elaine Pagels

106 | El padrino | Mario Puzo

107 | El dios de las pequeñas cosas | Arundhati Roy

108 | Goldilocks and the Three Bears | Alvin Granowsky

109 | Lo que el viento se llevó | Margaret Mitchell

110 | El buen soldado | Ford Maddox Ford

111 | The Gospel According to Judy Bloom

112 | El graduado | Charles Webb

113 | Las uvas de la ira | John Steinbeck

114 | El gran Gatsby | F. Scott Fitzgerald

115 | Grandes esperanzas | Charles Dickens

116 | El grupo | Mary McCarthy

117 | Hamlet | William Shakespeare

118 | Harry Potter y el cáliz de fuego | J. K. Rowling

119 | Harry Potter y la piedra filosofal | J. K. Rowling

120 | Una historia conmovedora, asombrosa y genial | Dave Eggers

121 | El corazón de las tinieblas | Joseph Conrad

122 | Manson. Retrato de una familia | Vincent Bugliosi y Curt Gentry

123 | Henry IV, parte I | William Shakespeare

124 | Henry IV, parte II | William Shakespeare

125 | Henry V | William Shakespeare

126 | Alta fidelidad | Nick Hornby

127 | Decadencia y caída del Imperio Romano | Edward Gibbon

128 | Holidays on Ice: Stories | David Sedaris

129 | The Holy Barbarians | Lawrence Lipton

130 | House of Sand and Fog | Andre Dubus III

131 | La casa de los espíritus | Isabel Allende

132 | Cómo respirar bajo el agua | Julie Orringer

133 | Cómo el Grinch robó la Navidad | Dr. Seuss

134 | How the Light Gets In | M. J. Hyland

135 | Aullido | Allen Ginsberg

136 | El jorobado de Notre Dame | Victor Hugo

137 | Ilíada | Homero

138 | I’m With the Band | Pamela des Barres

139 | A sangre fría | Truman Capote

140 | Infierno | Dante

141 | Inherit the Wind | Jerome Lawrence y Robert E. Lee

142 | Tallo de hierro | William J. Kennedy

143 | It Takes a Village | Hillary Rodham Clinton

144 | Jane Eyre | Charlotte Bronte

145 | El club de la buena estrella | Amy Tan

146 | Julio César | William Shakespeare

147 | La célebre rana saltarina del Condado de Calaveras | Mark Twain

148 | La jungla | Upton Sinclair

149 | En un par de días | Tony Vigorito

150 | The Kitchen Boy: A Novel of the Last Tsar | Robert Alexander

151 | Confesiones de un chef | Anthony Bourdain

152 | Cometas en el cielo | Khaled Hosseini

153 | El amante de Lady Chatterley | D. H. Lawrence

154 | El último imperio | Gore Vidal

155 | Hojas de hierba | Walt Whitman

156 | La leyenda de Bagger Vance | Steven Pressfield

157 | Menos que cero | Bret Easton Ellis

158 | Cartas a un joven poeta | Rainer Maria Rilke

159 | Lies and the Lying Liars Who Tell Them | Al Franken

160 | Vida de Pi | Yann Martel

161 | La pequeña Dorrit | Charles Dickens

162 | El pequeño cerrajero | Katharine Butler Hathaway

163 | La cerillera | Hans Christian Andersen

164 | Mujercitas | Louisa May Alcott

165 | Historia viva | Hillary Rodham Clinton

166 | El señor de las moscas | William Golding

167 | La lotería y otras historias | Shirley Jackson

168 | Desde mi cielo | Alice Sebold

169 | Love Story | Erich Segal

170 | Macbeth | William Shakespeare

171 | Madame Bovary | Gustave Flaubert

172 | Mantícora | Robertson Davies

173 | Marathon Man | William Goldman

174 | El maestro y Margarita | Mikhail Bulgakov

175 | Memorias de una joven formal | Simone de Beauvoir

176 | Memorias del general W. T. Sherman | William Tecumseh Sherman

177 | Me Talk Pretty One Day | David Sedaris

178 | The Meaning of Consuelo | Judith Ortiz Cofer

179 | Mencken’s Chrestomathy | H. R. Mencken

180 | Las alegres comadres de Windsor | William Shakespeare

181 | La metamorfosis | Franz Kafka

182 | Middlesex | Jeffrey Eugenides

183 | The Miracle Worker | William Gibson

184 | Moby Dick | Herman Melville

185 | The Mojo Collection: The Ultimate Music Companion | Jim Irvin

186 | Biografía de Molière | Hobart Chatfield Taylor

187 | A Monetary History of the United States | Milton Friedman

188 | Monsieur Proust | Celeste Albaret

189 | A Month Of Sundays: Searching For The Spirit And My Sister | Julie Mars

190 | París era una fiesta | Ernest Hemingway

191 | La señora Dalloway | Virginia Woolf

192 | El motín de la Bounty | Charles Nordhoff y James Norman Hall

193 | My Lai 4: A Report on the Massacre and It’s Aftermath | Seymour M. Hersh

194 | My Life as Author and Editor | H. R. Mencken

195 | My Life in Orange: Growing Up with the Guru | Tim Guest

196 | Myra Waldo’s Travel and Motoring Guide to Europe | Myra Waldo

197 | Por la vida de mi hermana | Jodi Picoult

198 | Los desnudos y los muertos | Norman Mailer

199 | El nombre de la rosa | Umberto Eco

200 | The Namesake | Jhumpa Lahiri

201 | Diario de una niñera | Emma McLaughlin

202 | Nervous System: Or, Losing My Mind in Literature | Jan Lars Jensen

203 | Poemas | Emily Dickinson

204 | Cómo funcionan las cosas | David Macaulay

205 | Por cuatro duros | Barbara Ehrenreich

206 | La noche | Elie Wiesel

207 | La abadía de Northanger | Jane Austen

208 | The Norton Anthology of Theory and Criticism | William E. Cain, Laurie A. Finke, Barbara E. Johnson, John P. McGowan

209 | Novelas 1932-1940 | Dawn Powell

210 | Escritos de un viejo indecente | Charles Bukowski

211 | De ratones y hombres | John Steinbeck

212 | Vieja escuela | Tobias Wolff

213 | En el camino | Jack Kerouac

214 | Alguien voló sobre el nido del cuco | Ken Kesey

215 | Cien años de soledad | Gabriel Garcia Marquez

216 | En contra del destino | Amy Tan

217 | La noche del oráculo | Paul Auster

218 | Oryx y Crake | Margaret Atwood

219 | Otelo | Shakespeare

220 | Nuestro común amigo | Charles Dickens

221 | El estallido de la guerra del Peloponeso | Donald Kagan

222 | Memorias de África | Karen Blixen

223 | Rebeldes | S. E. Hinton

224 | Pasaje a la India | E.M. Forster

225 | The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition | Donald Kagan

226 | Las ventajas de ser un marginado | Stephen Chbosky

227 | Peyton Place | Grace Metalious

228 | El retrato de Dorian Gray | Oscar Wilde

229 | Pigs at the Trough | Arianna Huffington

230 | Pinocho | Carlo Collodi

231 | Por favor, mátame | Legs McNeil y Gillian McCain

232 | The Polysyllabic Spree | Nick Hornby

233 | The Portable Dorothy Parker | Dorothy Parker

234 | The Portable Nietzche | Fredrich Nietzche

235 | El precio de la lealtad | Ron Suskind

236 | Orgullo y prejuicio | Jane Austen

237 | Property | Valerie Martin

238 | Pushkin: una biografía | T. J. Binyon

239 | Pigmalión | George Bernard Shaw

240 | Quattrocento | James Mckean

241 | A Quiet Storm | Rachel Howzell Hall

242 | Rapunzel | Los hermanos Grimm

243 | El cuervo | Edgar Allan Poe

244 | El filo de la navaja | W. Somerset Maugham

245 | Leer Lolita en Teherán | Azar Nafisi

246 | Rebecca | Daphne du Maurier

247 | Rebecca of Sunnybrook Farm | Kate Douglas Wiggin

248 | La tienda roja | Anita Diamant

249 | Rescuing Patty Hearst: Memories From a Decade Gone Mad | Virginia Holman

250 | El retorno del rey | J. R. R. Tolkien

251 | R de rebelde | Sue Grafton

252 | Rita Hayworth | Stephen King

253 | Robert’s Rules of Order | Henry Robert

254 | Roman Holiday | Edith Wharton

255 | Romeo y Julieta | William Shakespeare

256 | Una habitación propia | Virginia Woolf

257 | Una habitación con vistas | E. M. Forster

258 | El hijo de Rosemary | Ira Levin

259 | The Rough Guide to Europe

260 | Tiempo sagrado | Ursula Hegi

261 | Santuario | William Faulkner

262.| Edna St.Vincent Millay: Biografía | Nancy Milford

263 | Say Goodbye to Daisy Miller | Henry James

264 | El mago de Oz | Frank L. Baum

265 | La letra escarlata | Nathaniel Hawthorne

266 | Seabiscuit, una leyenda americana | Laura Hillenbrand

267 | El segundo sexo | Simone de Beauvoir

268 | La vida secreta de las abejas | Sue Monk Kidd

269 | Secretos de la carne: Vida de Colette | Judith Thurman

270 | Selected Hotels of Europe

271 | Selected Letters of Dawn Powell: 1913-1965 | Dawn Powell

272 | Sentido y sensibilidad | Jane Austen

273 | Una paz solo nuestra | John Knowles

274 | Varias biografías de Winston Churchill

275 | Sexus | Henry Miller

276 | La sombra del viento | Carlos Ruiz Zafón

277 | Shane | Jack Shaefer

278 | El resplandor | Stephen King

279 | Siddhartha | Hermann Hesse

280 | S de silencio | Sue Grafton

281 | Matadero cinco | Kurt Vonnegut

282 | Pequeña isla | Andrea Levy

283 | Las nieves del Kilimanjaro | Ernest Hemingway

284 | Blanca nieve y rosa roja | Hermanos Grimm

285 | Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia | Barrington Moore

286 | The Song of Names | Norman Lebrecht

287 | Song of the Simple Truth: The Complete Poems of Julia de Burgos | Julia de Burgos

288 | The Song Reader | Lisa Tucker

289 | 31 canciones | Nick Hornby

290 | Sonetos | William Shakespeare

291 | Los sonetos de la dama portuguesa | Elizabeth Barrett Browning

292 | La decisión de Sophie | William Styron

293 | El ruido y la furia | William Faulkner

294 | Habla, memoria | Vladimir Nabokov

295 | Fiambres: La Fascinante Vida De Los Cadáveres | Mary Roach

296 | La historia de mi vida | Helen Keller

297 | Un tranvía llamado deseo | Tennessee Williams

298 | Stuart Little | E. B. White

299 | Ahora brilla el sol | Ernest Hemingway

300 | Por la parte de Swann | Marcel Proust

301 | Swimming with Giants: My Encounters with Whales, Dolphins and Seals | Anne Collett

302 | Sybil | Flora Rheta Schreiber

303 | Historia de dos ciudades | Charles Dickens

304 | Suave es la noche | F. Scott Fitzgerald

305 | Term of Endearment | Larry McMurtry

306 | Ahora y siempre | Jack Finney

307 | La mujer del viajero en el tiempo | Audrey Niffenegger

308 | Tener o no tener | Ernest Hemingway

309 | Matar a un ruiseñor | Harper Lee

310 | Ricardo III | William Shakespeare

311 | Un árbol crece en Brooklyn | Betty Smith

312 | El juicio | Franz Kafka

313 | Las increíbles aventuras de las hermanas Hunt | Elisabeth Robinson

314 | Truth & Beauty: A Friendship | Ann Patchett

315 | Martes con mi viejo profesor | Mitch Albom

316 | Ulysses | James Joyce

317 | The Unabridged Journals of Sylvia Plath 1950-1962 | Sylvia Plath

318 | La cabaña del tío Tom | Harriet Beecher Stowe

319 | Unless | Carol Shields

320 | El valle de las muñecas | Jacqueline Susann

321 | The Vanishing Newspaper | Philip Meyers

322 | La feria de las vanidades | William Makepeace Thackeray

323 | Velvet Underground’s The Velvet Underground and Nico | Joe Harvard

324 | Las vírgenes suicidas | Jeffrey Eugenides

325 | Esperando a Godot | Samuel Beckett

326 | Walden | Henry David Thoreau

327 | Walt Disney’s Bambi | Felix Salten

328 | Guerra y paz | Leo Tolstoy

329 | We Owe You Nothing | Daniel Sinker

330 | ¿De qué color es tu paracaídas? | Richard Nelson Bolles

331 | ¿Qué pasó con Baby Jane? | Henry Farrell

332 | Cuando el emperador era Dios | Julie Otsuka

333 | ¿Quién se ha llevado mi casa? | Spencer Johnson

334 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? | Edward Albee

335 | Wicked. Memorias de una bruja mala | Gregory Maguire

336 | Cumbres borrascosas | Emily Brontë

337 | The Yearling | Marjorie Kinnan Rawlings

338 | El año del pensamiento mágico | Joan Didion