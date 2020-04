Los Jonas Brothers tienen nuevo documental, 'Happiness: Continues', que ya se puede ver en Amazon Prime Video. En él, Joe Jonas habla de 'Hesitate', una canción muy especial para él.

"'Hesitate' es una canción que compuse. Son como mis votos antes de escribir mis votos. Es mi promesa a Sophie. Puedo ver en el público cuando definitivamente también es la canción de otras personas. Veo parejas que se abrazan. Veo a alguien a quien esa canción le ayudó a superar algo", explica el cantante.

La pareja de la actriz Sophie Turner, Sansa Stark en 'Juego de Tronos', continúa explicando lo que significa para él esta canción: "A mí me lleva a un universo completamente diferente. La veo caminar por el pasillo de nuevo cada vez que cierro los ojos".

La letra de la canción dice: "Cogeré tu dolor / Y lo pondré en mi corazón / No dudaré / Solo dime por dónde empezar / Agradezco a los océanos por darte / Me salvaste una vez y ahora también te salvaré / No dudaré por ti".

Seguro que te interesa:

¿Cómo surgió el amor? Joe Jonas confiesa quién se enamoró primero en su relación con Sophie Turner