Robin Williams regresa a la pequeña pantalla con una comedia de la cadena CBS

Robin Williams es otra de las estrellas de hollywood que ha decidido dar el salto a la pequeña pantalla. En esta ocasión, es la cadena CBS la que ha dado luz verde al nuevo proyecto y, aunque todavía no hay fecha de estreno, la serie marca el regreso a la pequeña pantalla de Robin Wiliams.



La comedia se llamará 'The Crazy Ones' y estará ambientada en el mundo de la publicidad y el marketing en el que trabajarán un padre y su hija. De esta forma, el actor de 'Jumanji' se pone a las órdenes del reputado David E. Kelley, según informa el portal The Hollywood Reporter. El director es conocido por encargarse del guión de las series 'The Practice', 'Chicago Hope', 'Harry's Law', 'Boston Legal' y 'Ally McBeal'.

Robin Williams alcanzó la fama en 1970 con la serie 'Happy days' y la comedia de ABC, 'Mork & mindy', donde dio vida a un alienígena excéntrico. Hace unos años apareció en series como 'Wilfred and Louie', 'Ley y Orden', o en el show 'American Idol' en 2008. Sin embargo, hace ya más de tres años que no se ve al actor por la pequeña pantalla, de la que reconoce ser un gran aficionado.



En cuanto al cine, el conocido actor fue premiado con un Oscar por su interpretación en 'El Indomable Will Hunting' y también se ha participado en 'El hombre bicentenario', 'Patchs Adams', 'Flubber', 'Jack' y 'Jumanji', entre otras.