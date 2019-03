Robert De Niro se pasa a la televisión

La televisión es la nueva gran pantalla, donde la calidad se demuestra con cada estreno, la acogida de la crítica y el éxito de audiencia. No pasa desapercibido y las estrellas de cine se han sumado a esta nueva época de oro de la pequeña pantalla.



Esta semana conocíamos que Shirley MacLaine ha fichado para la tercera temporada de 'Downton Abbey' y Dustin Hoffman acaba de debutar en televisión a sus 70 años con 'Luck' (renovada por una segunda temporada). Susan Sarandon hará lo mismo con un personaje episódico en la serie 'The Big C' y Natalie Portman producirá la próxima serie de la ABC.



A esta lista de grandes del celuloide se suma una de los mitos del cine: Robert De Niro. El ganador de dos Oscar producirá la nueva serie policiaca de la cadena estadounidense CBS. 'NYC22' será su primera incrusión en el mundo televisivo.



La ficción narra la historia de seis policías novatos de Nueva York, que deberán superar sus errores y aprender cómo relaccionarse con sus superiores y los ciudadanos a los que debenque proteger y servir.



La ficción estará dirigida por James Mangold ('En la cuerda floja'). La serie estará protagonizada por Adam Goldberg ('Friends'), Leelee Sobieski ('Última sospecha'), Stark Sands y Terry Kinney.