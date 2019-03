Robert De Niro encarnará a Bernie Madoff para la HBO

El protagonista de 'El Padrino' y presidente del jurado de Cannes está en la carrera por hacerse con un nuevo y jugoso proyecto. Robert De Niro podría ser el protagonista de una miniserie de televisión que ya prepara la cadena HBO y en la que dará vida, nada más y nada menos, que al estafador neoyorquino Bernie Madoff.



De Niro es el nombre que suena con más fuerza a la hora de hacer quinielas sobre quién será el protagonista de esta nueva serie estadounidense. De ser finalmente el elegido el intérprete estará acompañado en esta aventura por Jane Rosenthal, su compañera en Tribeca Productions, productora ejecutiva de esta nueva TV movie.



La duda en Hollywood es quién será la elegida para interpretar el papel de Ruth. Entre las candidatas posibles se han sugerido los nombres de Edie Falco y Diana Keaton pero nada ha sido aún confirmado al respecto. Es más, incluso, se ha especulado con que HBO proponga a la Ruth auténtica para hacer un cameo.



Según recoge 'The Hollywood Reporter', la cadena estadounidense ya ha comprado los derechos de la novela 'Bernie Madoff and the Death of Trust', de la reportera del 'New York Times' Diana Henriques, que recrea la historia del financiero que consiguió estafar a medio Hollywood. Sobre este libro pretende HBO basar su producción.



Bernie Madoff fue el protagonista de una estafa económica urgida por el mismo y que afectó a miles de personas, entre ellas afamadas estrellas de Hollywood de la talla de John Malkovich, Kevin Bacon o Zsa Zsa Gabor. El empresario fue encarcelado en 2009 tras ser condenado a 150 años de prisión.