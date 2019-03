Robert Kirkman mantendrá en secreto el final de 'The Walking Dead'

¿Qué ocurrirá con Rick, Michonne, Daryl y los demás? Habrá que esperar al menos una temporada más (aunque seguramente consiga una nueva renovación) para conocer su destino. Quien sí lo sabe ya es Robert Kirkman, autor de los cómics en los que se basa la serie de AMC.

'The Walking Dead' aún no tiene fecha para su final, pero ya se empieza a hablar de él. En una entrevista, no ha dudado en admitir que desde el principio sabía cómo quería acabar la historia: "Por supuesto, sé exactamente como acaba, y siempre estoy dando pequeños pasos hacia ese punto mientras voy desarrollando la historia".

Parece que el final no está cerca: "Sé cuál es el punto final, y cuando llegue ese día, quiero que toda esta narrativa cuente con un comienzo, un desarrollo y un cierre sólidos. Estamos gastando mucho tiempo en el desarrollo, por lo que antes del final, tengo que saber cómo construir el camino en esa dirección".

Robert Kirkman no ha dado detalles sobre el desenlace, ni siquiera a los productores de AMC: "Ellos están completamente a ciegas, cosa que creo que se debe remarcar, ya que tengo que decir que es una prueba de la confianza que tiene la AMC en mí".