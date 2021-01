¿Robert Downey Jr. en 'The Mandalorian'? El actor podría tener un papel protagonista en el futuro de la serie

'The Mandalorian' se ha convertido en una auténtica revolución para el universo de 'Star Wars'. La serie ha alcanzado registros de audiencia realmente admirables y un aluvión de grandes críticas que la sitúan entre las producciones de más éxito en el panorama televisivo actual.

Es lógico, por tanto, que tal proyecto pueda haber suscitado el interés de más de un nombre reconocido en la industria. Tal y como informa We got this covered, Robert Downey Jr. podría estar muy cerca de incorporarse al universo Mandaloriano. Según publican, el actor podría haber vuelto a ponerse en contacto con el creador de la serie, Jon Favreau, con quien ya coincidió en 'Iron Man' (2008).

Tal incorporación de Robert Downey Jr. podría darse en un posible spin-off de la serie en el que interpretase un papel protagonista dentro de este universo. Con lo cual, no sería un simple cameo.

Además, añadían que, de tener lugar esta incorporación, el actor interpretaría un papel muy diferente al que llevó a cabo en 'Iron Man' de la mano de Tony Stark. Se especula que personaje al que diera vida en 'The Mandalorian' pudiera tratarse de un villano alienígena, lo cual le acerca a la figura del Gran Almirante Thrawn.

Hasta el momento todo son especulaciones, así que habrá que esperar para descubrir si Robert Downey Jr. ha encontrado un nuevo gran proyecto al que unirse.

