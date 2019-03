El virus del ébola salta a la pequeña pantalla. Lo hará de la mano de Ridley Scott llevará que junto con FOX TV Studios prepara una miniserie basada en la novela de Richard Preston, 'The Hot Zone: A Terrifying True Story'.



Junto a Scott trabajarán en la producción Lynda Obst ('True Detective'), Jim Hart y David Zucker. Y estos dos últimos también se encargan de la escritura del guion del episodio piloto, supervisados por Scott, se ha hecho cargo de la dirección de este primer capítulo.



"Creo que es la velocidad con la que mata, lo que hace que este virus sea tan aterrador", explicaba Obst a The Hollywood Reporter. "La población esperaba que se mantuviera en algún lugar remoto del mundo. Pero eso es una fantasía en el mundo moderno, ya que este mundo nos hace una familia conectada a gran escala", añadía.



Jodie Foster podría sumarse a la miniserie como protagonista. La trama abarca la historia de la enfermedad, incluyendo el incidente de 1989, en el que un grupo de primates de una instalación de cuarentena en Virginia se infectó con una versión mutada del Ébola.



"Una serie limitada es una gran manera de hacer esto, ya que no tiene por qué limitarse a una estructura de tres actos como lo hace con una película", concluía Obst en la entrevista del portal The Hollywood Reporter.