Ridley Scott prepara un drama legal para la cadena CBS

Ridley Scott producirá la nueva ficción que prepara la cadena CBS. Se trata de un drama legal que lleva por título 'Mrs. V. Mr.' según informa Variety y contará David Zucker también como productor y el guionista Brett Mahoney.

'Mrs. V. Mr.' se centra en la vida de un matrimonio de prestigiosos abogados, defensa y fiscal, concretamente, que nunca llegan a ponerse de acuerdo ante un tribunal. Sin embargo, fuera de allí parecen una pareja feliz que han de dejar a un lado sus desacuerdos por el bien de sus tres hijos.

Otra cadena que también prepara una nueva serie es ABC y como era de esperar se la ha encargado a Shonda Rhimes. Todos los éxitos de la showrunner se emiten en la network: 'Anatomía de Grey', 'Scandal' o 'How to get away with murder'.

Shondaland, la productora de Rhimes, prepara una ficción ambientada en el Distrito Sur de la Corte Federal de Nueva York, la serie seguirá los pasos de un grupo de abogados que trabajan tanto como defensores como fiscales, los cuales, además, se hacen cargo de casos del más alto nivel en el país, mientras tratan de compaginar su profesión con su propia vida personal, que se cruzan.