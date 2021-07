Revelan el cameo oculto de Chris Hemsworth (Thor) en 'Loki'

'Loki' está causando un gran revuelo en su emisión en Disney+ y siendo un añadido fantástico para el MCU, con la primera aparición del Dios del Engaño en solitario. La serie narra los eventos tras 'Vengadores: Endgame' en los que una versión alternativa de Loki termina colaborando con una Variante suya llamada Sylvie, interpretada por Sophia Di Martino, para luchar contra los misterios que se esconden tras el AVT (Agencia de Variación Temporal).

La primera temporada está llegando a su fin y el quinto capítulo nos dejó con unos momentos de lo más alocados. A partir de aquí habrá SPOILERS del episodio 5 de 'Loki' por lo que si no lo has visto todavía sal de aquí corriendo y vuelve cuando lo hayas visto.

Loki se encuentra como prisionero del llamado Vacío, el mundo apocalíptico en el que el AVT deposita a sus desperdicios y a aquellos a los que llaman Variantes. A partir de aquí es cuando la cosa se va de madre y empiezan a aparecer más variantes del dios del engaño y empiezan a aparecer multitud de Loki interpretados por actores diferentes a Tom Hiddleston. Un joven rey Loki, un Loki negro, un Loki mayor con el look de los cómics y, el más sorprendente, un Loki caimán.

Variantes de Loki | Disney+

Así aparece Chris Hemsworth en 'Loki'

Entre todo ese caos que reinaba en el Vacío, parece que uno de los personajes que los fans deseaban ver en la serie de Loki por fin ha "aparecido". Y ese es ni más ni menos que su hermano Thor, interpretado por Chris Hemsworth, aunque no ha sido la aparición que nos esperábamos.

El Dios del Trueno ha tenido un cameo también como una de sus versiones alternativas y, en lugar de ser ese Dios imponente que todos recordamos, Thor aparece como Frog Thor, una rana atrapada en un tarro.

Por lo tanto Chris en sí no aparece, pero la directora Kate Herron ha confirmado que sí está ya que le ha prestado su voz a Throg, que es como se hace llamar esta versión de Thor. Así lo cuenta:

"Throg, obviamente, tenía que estar. Grabamos a Chris Hemsworth para esto. Su voz haciendo '¡Ahhh!', esa es una grabación completamente nueva. No la hemos reciclado. Él lo grabó", afirma Kate en una entrevista con Views From the 616 que recogen en Twitter.

Parece ser que el cameo de Chris ha sido prestar su voz a esa versión a la que llaman Throg. De esta manera el actor australiano vuelve a aparecer en el MCU de esta forma tan simpática y que a Loki seguro le encantaría.

