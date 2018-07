La "resurrección" de 'Embrujadas' podría contar con su reparto original

Prue, Piper y Phoebe volverá a enfrentarse a los demonios en la cadena CBS. Hace unas semanas se supo que la network está preparando el regreso de 'Emburjadas'. Así lo anunció la actriz Alyssa Milano, Phoebe en la serie de los 90, en su Twitter.

#Charmed fans! Nothing has been confirmed. CBS is developing a reboot without the original cast. That's all I know for sure.