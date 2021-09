La contundente respuesta de Stephen Amell ('Arrow') a las críticas por su físico tras subir esta foto sin camiseta

Muchas son las grandes estrellas que han sido criticadas tras subir una foto a sus redes sociales y los llamados 'haters' aparecen para sacar a relucir cualquier defecto que encuentren, sean reales o no. El último en sufrir este tipo de ataques ha sido Stephen Amell, el actor de 'Arrow'.

Stephen decidió subir una foto como cualquier otra a su cuenta de Instagram, en ella el actor posaba sin camiseta y con un pantalón corto rosa, un outfit de lo más cómodo para estar por casa. Junto a la publicación escribía: "Feliz domingo. Ponte unos pantalones cortos rosas y lee el libro de Gary. Pero solo si quieres ser más inteligente".

Esta fue la foto que desató la locura en redes sociales y muchos fueron los usuarios que comenzaron a comentar que el actor estaba en baja foma: "Dónde están las abdominales de 'Arrow'", pregunta un usuario, y otro se une a este tipo de mensajes diciendo: "¿Pero qué le pasó al cuerpo de la flecha?".

Para cerrar todo tipo de debates, Stephen ha tenido que lanzar un mensaje a través de su cuenta de Facebook en el que deja claro que las críticas están completamente infundadas: "Anuncio de servicio público: Mido 1.85 y peso 82 kilos. Estoy en una forma tremenda y estoy muy fuerte".

Y termina explicando: "Estoy en una dieta de 24 horas de zumo de reventar el póster de la temporada 1 de 'Arrow'. Hicimos la fotografía para ese póster hace nueve años. La próxima vez que suba una foto con mis calzoncillos rosas intentaré recordar flexionarme".

¿Vuelve 'Arrow'? Stephen Amell lo tiene claro

'Arrow' fue uno de los grandes éxitos de la pequeña pantalla y las aventuras de Oliver Queen lograron ganarse el cariño de la audiencia. Pero después de ocho temporadas, la serie terminó y muchos de sus fans no quedaron del todo satisfechos con esto, pidiendo a gritos que sigan con 'Arrow'.

Durante una entrevista en el podcast Inside of You, Stephen Amell, que daba vida a Oliver Queen, ha dejado claro que a él le encantaría volver: "Si me hubieran contactado no lo diría, pero no lo han hecho. Estaba pensando en esta pregunta mientras conducía hasta aquí y, si alguna vez se presentara la oportunidad de hacer de seis a ocho episodios de Arrow, como una miniserie de Netflix o HBO Max, o en The CW según sea el caso, creo que sería increíble".