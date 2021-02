La respuesta de Courteney Cox cuando le piden que se aprenda 'I'll be there for you', la sintonía de 'Friends'

La vida de Courteney Cox y el resto de sus compañeros de 'Friends' cambió para siempre con el incalculable éxito de la sitcom, y 27 años después la actriz sigue demostrando el gran cariño que guarda a la serie.

De ella salió su gran relación con Jennifer Aniston, a la que dedicaba un tierno mensaje hace solo unos días y con la que mantiene una amistad que perdura en el tiempo.

Courteney es muy activa en redes sociales donde siempre está conectando con sus fans y haciendo pequeños regalos a los más nostálgicos de 'Friends', como cuando recientemente recreó la escena del pavo de su personaje, Monica Geller.

Otra de las pasiones de Cox es la música y tocar el piano. La actriz está mejorando su técnica cada vez más y suele tener sesiones en casa tocando grandes canciones con amigos e incluso con su hija Coco al micrófono.

Ahora Courteney ha abierto el debate a sus fans para que decidan cuál es la próxima canción que debería aprenderse, y por supuesto la que más ha salido no podía ser otra que 'I'll be there for you' de The Rembrandts, canción de la cabecera de 'Friends'. Puedes ver más detalles y la respuesta de Cox a esta sugerencia en el vídeo de arriba.

