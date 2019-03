El reparto de 'Scream Queens' apoya a Billie Lourd tras las muertes de Carrie Fisher y Debbie Reynolds

"No tengo palabras" ha escrito Jamie Lee Curtis en su cuenta de Twitter tras conocer la muerte este miércoles de Debbie Reynolds, la actriz recordada por su papel en 'Cantando bajo la lluvia' y abuela de su compañera de reparto en 'Scream Queens', Billie Lourd. Lourd ha perdido en tan solo dos días a su madre, la actriz Carrie Fisher, y a su abuela, Debbie Reynolds. Muchos de sus compañeros de reparto han mostrado sus condolencias y apoyo a Billie Lourd con emotivos mensajes en las redes sociales. "Este mundo no es justo", ha tuiteado Abigail Breslin.

There are no words. Just that we all want 2 surround Billie with loving strength & support. Please give her space media. Please. Please. — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 29 de diciembre de 2016

i love you billie. so so much. rest in peace, debbie reynolds. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 29 de diciembre de 2016

this world isn't fair — Abigail Breslin (@yoabbaabba) 29 de diciembre de 2016

In addition to my last post, im sure all of you will kindly respect Billie and her family's privacy during this time❤ — Abigail Breslin (@yoabbaabba) 28 de diciembre de 2016

Right after I took this pic I realized how much Bill looked like Carrie. Both so beautiful. RIP Carrie, you were amazing... and thank you for making such an incredibly brave, kind and brilliant person who I'm lucky to call my best friend. ⭐ Una foto publicada por Abigail Breslin (@abbienormal9) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 6:00 PST