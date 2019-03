El regreso más "brutal" de 'The Walking Dead'

El próximo domingo 8 de febrero vuelve 'The Walking Dead' con "What Happened and What's Going On", el primero de los ocho capítulos restantes de la recta final de la quinta temporada de la serie. En nuestro país puede verse el final de la cuarta temporada todos los lunes en Neox.



Andrew Lincoln, protagonista de la serie de AMC, ha asegurado en el portal 'Entertainment Weekly' que esta última parte de la temporada es "casi como un reinicio". Para el actor se trata de los ocho mejores episodios que han hecho desde que empezó la serie "por muchas razones".



Entre los motivos, Lincoln argumenta que el equipo y los protagonistas de la ficción zombie han tenido "la oportunidad de reimaginar la serie y dar una especie de nuevo comienzo a algunos personajes".



Para Andrew Lincoln, los mejores episodios son el noveno y el décimo por ser "brutales. Increíblemente emotivos y llenos de sorpresas". Se trata de dos capítulos esenciales por marcar el regreso de la serie y el destino de los supervivientes.



Esta segunda parte contará con nuevas caras, entre ellas las de Ross Marquand como Aaron y Alexandra Breckinridge dando vida a Samantha. Los seguidores tienen una cita con la ficción el próximo 8 de febrero, día de su estreno en Estados Unidos y solo un día después, el 9 de febrero en Fox España.