¿Recuerdas a Harvey Kinkle de 'Sabrina, cosas de brujas'? Así de irreconocible está Nate Richert a sus 43 años

'Sabrina, cosas de brujas', creada por Nell Scovell, fue una sitcom basada en el cómic homónimo de Archie Comics. La ficción protagonizada por Melissa Joan Hart se convirtió en un clásico adolescente que hoy día sigue siendo muy querida.

Todo el mundo recuerda el romance entre Harvey Kinkle y Sabrina, y esa famosa escena en la que los dos se montan en una moto en dirección al atardecer. Y lo cierto es que fue una historia de amor tanto fuera como dentro de la pantalla. Aún así, las historias siempre tienen un final y la pareja de actores de Hart y Nate Richert rompieron su relación aún cuando la serie se estaba grabando.

Pero después del final de 'Sabrina', a Richert se le ha perdido la pista en la industria. En 2003 rodó 2 películas de bajo presupuesto y protagonizó un corto denominado 'H-e-n-r-y', que supuso el final de su carrera como actor.

Nate pareció darse cuenta de que su verdadera pasión era la música, y sigue dedicado a ella a día de hoy. Se considera un músico normal, y dijo en ReverbNation: "No suelo tocar en directo. No soy un músico de gira. Como una pinta de Guinness, soy un poco oscuro, un poco amargo, y no viajo bien. Pero sin duda pego con el queso irlandés".

Este 2019 se casó con la actriz Malorie Felt, con quien parece hacer un perfecto equipo en sus redes sociales. Pero lo que más llama la atención sobre Richert es lo irreconocible que está ahora, donde es casi imposible ver al Harvey que recordamos. Puedes ver cómo ha cambiado en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

¡Son Zelda y Hilda! El nuevo avance de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' rescata a las tías de la serie original