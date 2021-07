La reacción de Lucy Hale y Shay Mitchell al ver que conocen a su sustituta en el reboot de 'Pretty Little Liars'

Bailee Madison es una actriz de 21 años que cuenta con mucha experiencia en la industria de la interpretación, concretamente en series como 'Érase una Vez' o 'The Good Witch'.

Hace poco, se confirmó el reboot de la serie 'Pretty Little Liars' ('Pequeñas Mentirosas'), pero con una línea narrativa mucho más terrorífica que la original y con personajes distintos. Para este nuevo lanzamiento que llevará a cabo el creador de 'Riverdale', HBO Max ha seleccionado a Bailee Madison para interpretar uno de los papeles protagonistas.

Antes de este anuncio, sabíamos que Chandler Kinney y Maia Reficco estarían dentro de la producción, y ahora junto a Madison, sabemos que las tres vivirán una trama totalmente diferente e independiente de la que seguía 'Pretty Little Liars'.

El reboot ha sido titulado como 'Pretty Little Liars: Original Sin', y tras anunciar su participación en la serie a través de una publicación en Instagram, Bailee Madison ha recibido cientos de comentarios que apoyan su interpretación.

"¿Quién está listo? Puede que sea una pequeña mentirosa, pero este secreto era algo que no podía guardar más. Estoy muy emocionada y agradecida, como de aquí a más allá de la Luna", comenzó escribiendo Bailee en la descripción del post. "Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de ser parte del mundo de 'Pretty Little Liars' que estáis creando".

En cuestión de minutos, sus fans y otras celebridades decidieron mostrarle su apoyo mediante comentarios llenos de cariño y amor, como Lucy Hale, que interpretaba a Aria Montgomery, que le escribía: "Estoy muy orgullosa de ti, Bailee. Te mereces las cosas más alucinantes de la vida y siempre te apoyaré. Los tienes en el bote, cariño".

Shay Mitchell, quien interpretaba a Emily Fields en la serie original, también ha querido felicitar a través de Instagram a Madison por su nuevo papel: "¡Enhorabuena, cariño!".

Otra prestigiosa actriz que ha querido demostrarle su amor a Madison es Lily Collins. "Son las mejores noticias del mundo. Nadie se lo merece más que tú, angelito", comentaba con corazones en el post de la nueva 'pequeña mentirosa'. También ha recibido mensajes de Mckenna Grace, Josh Dallas, Abbey Cowen o Kiernan Shipka. ¡Parece que es muy querida!

