¿Quieres participar en 'El juego del calamar'?: Este es el evento que está organizando sus pruebas en la vida real

Si alguna vez te has imaginado cómo sería participar en las actividades de 'El juego del calamar', ahora podrás comprobarlo, sin tener miedo a morir. Un hotel de la provincia de Gangwon en Corea del Sur y una empresa que vende entradas para actividades al aire libre han aprovechado la gran popularidad de la serie original de Netflix para organizar un evento donde imitarán las pruebas que aparecen en la ficción.

El hotel de San Juan en Gangneung ha anunciado en su Instagram que el 24 de octubre organizará un evento de 'El juego del calamar' en el que se realizarán los juegos y actividades de la serie en la vida real. El ganador se llevará 5 millones de wons (3.630 euros). El hotel informa que el evento está abierto a personas de todas las edades,y no sólo a los huéspedes del hotel. Lo interesante es que los visitantes que hagan una reserva recibirán una tarjeta de visita con el número de teléfono del organizador del juego, igual que la que recibieron los jugadores en la serie.

Además, se podrá participar en 4 de los mismos juegos: "La flor de Mugunwha ha florecido" (Luz roja, luz verde), la prueba de la soga, el "ttakji chigi" (dar la vuelta a fichas de papel) y la prueba de la galleta. Estos tomarán lugar en un bosque de pinos cerca del hotel, dándole un aire más parecido aún a la serie y a la isla en la que se organiza. Y por si no fueran suficientes las similitudes, la identidad del organizador del juego también será secreto hasta el final.

Otro "Juego del calamar" en la vida real tendrá lugar en un camping de Wonju, en la provincia de Gangwon, durante tres sesiones a partir del 16 de octubre. 'Frip', una plataforma de actividades online, invita a los participantes a ponerse el uniforme verde y a realizar las pruebas de la serie. El finalista recibirá 45.600 puntos que podrá utilizar para los servicios de la plataforma, haciendo referencia a los 45.600 millones de won que se lleva el ganador en la serie.

Las normas de distanciamiento social que podrían impedir los eventos

El gobierno de Gangneung ha emitido una orden administrativa para que el hotel no celebre el evento, ya que éste violaría la normativa de distanciamiento social vigente en la provincia, la cual dicta que no se puede celebrar un evento en un establecimiento de alojamiento. Además, no se pueden reunir más de ocho personas, aunque estén totalmente vacunadas.

Según una declaración de un personal del hotel a The Korean Times, antes de que el gobierno emitiera la orden, el evento ya estaba completamente reservado dos días después de su anuncio. La cuota de inscripción ha sido de 10.000 wones para los que han reservado con antelación. Ahora, el hotel está viendo si cancelar el evento del todo o cambiar su formato para cumplir con las normas del distanciamiento social. En cuanto al evento de 'Frip', la plataforma ha dicho que su evento respetará las normativas, ya que sus juegos tendrán un límite de personas.

