En 'Juego de Tronos' las muertes están a la orden del día y con tantos fallecidos puedes estar un poco perdido y haber olvidado quién ha muerto y quién queda vivo de la lista de Arya Stark. Desde Objetivo TV recordamos a las personas de la lista que ya han fallecido y los que aún quedan vivos.

Este domingo llega a HBO el último capítulo de la séptima temporada. Ya puedes ver las fotos de este nuevo capítulo que se titula "The Dragon and the Wolf" ("El Dragón y el Lobo").