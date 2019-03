¿A quién echaremos de menos en 'Juego de Tronos'?

¡Posibles spoilers a partir de aquí!

El actor que interpreta a Hodor, Kristian Nairn, reveló en una entrevista para ABC Australia que se va a tomar un año de descanso y por lo tanto, no aparecerá en la quinta entrega de 'Juego de Tronos' y se dedicará a su otra profesión: la de DJ. "Nosotros no estamos en la quinta temporada. Tenemos un paréntesis de un año", explicó en la entrevista.

Pese a que algunas informaciones interpretan ese "nosotros" como que Bran Stark tampoco va a aparecer en esta quinta temporada, parece ser que sí que estará a no ser que haya habido un cambio de última hora. Por este motivo, todo apuntar a que el otro personaje que no aparecerá en los nuevos capítulos sería Meera Reed, papel que desempeña la actriz Ellie Kendrick.



En cualquier caso, se tratará de una ausencia temporal, ya que la trama que protagonizan seguirá hasta el final de la saga, una historia que, como ha asegurado en varias entrevistas, es la favorita de George R.R. Martin, autor de las novelas.



Pero no todo van a ser bajas por lo que la nueva temporada de 'Juego de Tronos' también tendrá importantes incoporaciones como la de Jonathan Pryce ('Piratas del Caribe'), que dará vida a High Sparrow. Alexander Siddig será Doran Martell, hermano del príncipe Oberyn. Jessica Hendwick, Rosabell Laurenti y Keisha Castle-Hughes interpretarán a Nymeria, Tyene y Obara Sand, tres de las "serpientes de la arena", las hijas del príncipe Oberyn, a cuyo hijo Trystane dará vida el actor Toby Sebastian. Mientras, Nell Tiger Free dará vida a Myrcella Baratheon, hija de Cersei Lannister.