¿Quién disparó el arma? Continúa el misterio en torno a la muerte del actor Octavio Ocaña a los 22 años

Octavio Ocaña, el joven actor de tan solo 22 años que falleció el pasado viernes tras una persecución con la policía, era muy conocido por su papel en 'Vecinos', serie en la que interpretó a Benito Rivers.

Por desgracia el actor el pasado viernes fallecía después de darse a la fuga con un camión. Tras la persecución con la policía, el camión se salió de la carretera y chocó contra una pared. El actor iba acompañado de dos pasajeros más, los cuales sobrevivieron al choque y fueron detenidas por las autoridades.

Pero Octavio no falleció debido al golpe contra el muro, sino que han informado que los oficiales encontraron al actor muerto por un disparo en la cabeza. No obstante, también comunicaron, tanto los acompañantes de Octavio como los policías, que durante la breve persecución no se realizó ningún disparo contra el camión.

¿De dónde salió el disparo que acabó con la vida de Octavio Ocaña?

Por el momento el fallecimiento de Octavio Ocaña sigue siendo una incógnita, pero poco a poco las investigaciones arrojan nuevos detalles sobre lo sucedido. La Fiscalía apunta que ese disparo tuvo que ocurrir en el interior del camión.

La Fiscalía en un comunicado explica que "fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a la altura del conductor". A esto uno de los acompañantes, que conocía al actor desde hace varios años, confesó que Octavio "portaba un arma de fuego, misma que había sacado de la guantera del vehículo".

Las autoridades creen que el arma que terminó con Octavio Ocaña fue su propia pistola

La Fiscalía ha seguido con las investigaciones y parece que tienen claro lo que ha podido suceder con el disparo misterioso que terminó con la vida de Octavio Ocaña.

En un comunicado la Fiscalía explica lo sucedido: "A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".

El padre de Octavio Ocaña estalla tras las nuevas revelaciones sobre la muerte de su hijo

No obstante, el padre de Octavio Ocaña no está para nada de acuerdo con las últimas informaciones que han salido sobre la muerte de Octavio y está convencido que el disparo que acabó con la vida de su hijo no fue de su pistola. Así responde al ser preguntado si sabía que su hijo llevaba un arma consigo: "Honestamente, sí, pero él nunca traía cartucho cortado" cuenta en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Además, el padre del actor sigue y cuenta lo que supuestamente le ha ocurrido a uno de los que acompañaba a su hijo en el camión en el que sufrió el accidente: "A uno de ellos hasta ayer lo soltaron, yo le metí abogado para que lo dejaran salir. Lo estuvieron golpeando para que se echara la culpa de que él le había disparado a mi hijo".

Para terminar, su padre niega rotundamente que su hijo consumiese drogas: "Mi hijo no fumaba marihuana, no era un alcohólico que tomara dos días".