Las quejas de los fans de 'The 100' por lo que ha ocurrido con Eliza Taylor en la temporada 7

El final de 'The 100' con la séptima temporada daba por acabado seis años de grabaciones. Y cómo ya sabemos en la última temporada los guionistas y directores se lo juegan todo. Ya puede ser que las otras hayan sido obras de arte, si no le das a tus fieles seguidores lo que quieren, ellos te lo harán saber. Y así ha pasado con 'The 100'.

Múltiples quejas sobre el enfoque de esta temporada siete han caído sobre sus conciencias. Y aunque no sabían que esperar de esta última temporada lo que sí han dicho es que ha habido una cosa que ha estado muy fea y no les ha gustado nada, te lo contamos todo en el vídeo de arriba.

