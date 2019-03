¿Qué nos espera en la Comic-Con 2017?

El evento de entretenimiento más grande de Estados Unidos. la conocida Comic-Con, celebra su 47ª edición en el San Diego Convention Center del 20 al 23 de julio. Durante estos cuatro días se presentarán las novedades tanto de cine, como de cómic y televisión.

Warner será la encargada de amenizar la noche del miércoles al jueves con las proyecciones en primicia de sus series 'Deception' y 'Black Lightning'.

Jueves 20:

'Timeless' presentará su segunda temporada, junto a 'The Strain', 'Legion' o 'Inhumanos' entre otras.

Este mismo día Netflix ofrecerá una proyección sorpresa en el teatro The Horton Grand Theater.

Viernes 21:

La feria coincidirá con el ya estrenado primer capítulo de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. Los fans de la serie podrán resolver dudas sobre la serie y conocer nuevos detalles de las tramas que se llevarán a cabo en esta nueva temporada.

Este mismo día, otras series como 'The Walking Dead', 'The Big Bang Theory', 'Los 100' o 'Vikingos', harán lo mismo con sus seguidores y presentarán las novedades de sus próximas temporadas.

Sábado 22:

El sábado es el turno de 'Doctor Who' que presentará sus novedades junto a otras series como 'Mr.Mercedes', 'Sobrenatural', 'Buffy Musical', 'Arrow', 'The Flash', 'Legends of Tomorrow' o 'Gotham'. Tendrán una presentación especial y un tiempo de preguntas y respuestas.