¿Qué directores españoles han trabajado en series extranjeras?

Paco Cabezas: Comenzó sus andanzas en las series internacionales dirigiendo los últimos capítulos de la cuarta temporada de 'Penny Dreadful'. También ha dirigido los dos últimos capítulos de la primera temporada de 'Dirk Gently'. No sólo esto si no que, ha firmado cuatro episodios de la segunda temporada de 'Into the bandlands' y ha trabajado en la cuarta temporada de 'The Strain'. Cabezas firmará un capítulo de la serie 'Fear The Walking Dead'.

Paco Cabezas | Agencias

J.A. Bayona: Se estrenó en las series americanas en 2014 al dirigir dos episodios de la ficción 'Penny Dreadful' con Eva Green, Josh Hartnett y Timothy Dalton.

J.A Bayona | Agencias

Juan Carlos Fresnadillo: Dio el salto a la televisión internacional con el capítulo piloto de 'Falling Water'. Una serie sobrenatural de USA Network protagonizada por Lizzie Brocheré, a quien vimos en 'American Horror Story: Asylum'.

Juan Carlos Fresnadillo | Agencias

Jaume Collet-Serra: Dirigió el piloto y segundo capítulo de la serie 'The River'. En el cine tiene proyectos de cine como la próxima de 'The Commuter'.

Jaume Collet-Serra | Agencias

Álex y David Pastor: A diferencia de los otros casos, los hermanos Pastor han creado su propia serie que vendieron al canal SyFy, 'Incorporated'.