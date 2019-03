Los protagonistas de 'Vikingos' cumplen el sueño de un niño con cáncer terminal

Muchas veces hacer feliz a alguien es mucho más fácil de lo que parece. Algo que acaban de hacer algunos de los actores de la serie 'Vikingos' quienes han hecho realidad uno de los sueños de un niño de siete años enfermo de cáncer terminal.

Max es un niño irlandés que lucha contra esta enfermedad desde hace cinco años. El pequeño siempre ha querido ser un guerrero, un deseo que ha visto cumplido tras acudir al rodaje de la serie 'Vikingos' que se rueda en su país.

Una vez allí, Max pudo vestirse como sus ídolos de la ficción y enfrentarse a ellos mismos como si de una batalla vikinga se tratase. Sin duda una experiencia preciosa que el niño no va a olvidar jamás.

Los intérpretes han compartido a través de sus redes sociales algunos de estos buenos momentos: "Nuestro nuevo colega Max vino a visitarnos en el set hoy. Tiene siete años, lleva luchando contra el cáncer durante cinco años y cuatro meses y todavía tiene energía para venir al rodaje, vestirse como un vikingo y dejarnos a Adam y a mí en el suelo", comenta Alexander Ludwig.

Para continuar diciendo: "Max dijo que había sido el mejor día de su vida. Gracias a todo el mundo que ha hecho posible que esto pase". Para después mandarle un mensaje al niño: "Max, si estás leyendo esto, me ha encantado conocerte, colega y me has dado una paliza (esta vez), ¡pero me estoy preparando para la segunda ronda!".