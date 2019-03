Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco ya pueden mirar de igual a igual a los protagonistas de 'Friends'. Los actores de 'The Big Bang Theory' acaban de entrar en el "club del millón": cobrarán un millón de dólares por capítulo de la comedia de CBS.



Tras semanas de negociaciones, los tres protagonistas de la comedia de CBS 'The Big Bang Theory' han llegado a un acuerdo con Warner Bros para renovar su contrato, lo que ha hecho que se retrase el inicio del rodaje de la octava temporada.



La serie de CBS ha renovado por 3 temporadas, por lo que los actores que dan vida a Sheldon, Leonard y Penny pasarán de cobrar 325.000 dólares por capítulo a embolsarse un millón de dólares por cada uno de los próximos 72 episodios de la serie.



Sin embargo, las negociaciones continúan, ya que Kunal Nayyar y Simon Helberg (Raj y Howard en la ficción) todavía se encuentran en plenas negociaciones de un aumento de sueldo que no llegará a ser tan alto como el de sus compañeros.