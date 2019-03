A los protagonistas de 'Friends' nunca les gustó la cabecera de la serie

La cabecera de 'Friends' es una de las más recordadas de los 90 y de las que cuenta con más versiones (si exceptuamos 'Juego de Tronos'). Parece que a todo el mundo le gusta y baila o tararea la canción interpretada por The Rembrandts, "I'll be there for you", ¿verdad? Pues no.

En una entrevista con 'The One Show', Jennifer Aniston ha dejado a los espectadores en shock con sus declaraciones. La actriz que interpretó a Rachel en la comedia de NBC declaró que a ningún miembro del reparto le gustaba la cabecera de la serie, en la que bailaban en frente de una fuente mientras sonaba el tema principal para introducir a cada uno de los personajes. (La entrevista comienza a partir del minuto 16:05).

"Ninguno de nosotros fue fan de esa canción. Creíamos que era un poco raro bailar en frente de la fuente, pero bueno, lo hicimos", dijo la actriz. Tampoco es que la vea muy a menudo, ya que en ese mismo programa confesó que no le gustaba ver la serie: "No puedo. Primero lo intenté para acordarme de qué episodio estaban dando, incluso llegue a decir 'no me acuerdo', pero luego te quedas estancado en la nostalgia".