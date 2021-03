El protagonista de la serie 'New Amsterdam' está inspirado en este médico de la vida real

'New Amsterdam', se coloca entre las series más vistas de esta semana, y es hora de responder algunas inquietudes que todavía no acabamos de creernos. Si eres un seguidor de esta serie, es importante que sepas que la mayor parte esta basada en hechos reales, tanto los lugares como los personajes. Sí, el Dr. Goodwin existe, y su nombre es Eric Manheimer.

Ryan Eggold interpreta al Dr. Goodwin, el director del hospital Country Living, que se inspira en un médico real (Eric Manheimer). Un médico retratado en la serie como una persona dedicada a su labor, capaz de saltarse cualquier límite establecido, con el objetivo de hacer lo correcto y ayudar. Nos recuerda a el médico de la famosa serie 'Virgin River', rebelde, que no cree en la burocracia y con gran corazón. Por ello, es fácil cogerle cariño como espectadores, ya que la forma en la que se involucra con los pacientes nos deja perplejos.

Durante 15 años trabajó Eric Manheimer en el Hospital Bellevue (el hospital público más antiguo de los Estados Unidos). Este hospital, que sigue abierto a día de hoy, y también ha servido cómo reflejo para crear 'New Amsterdam'.

En las memorias del Dr. Manheimer, 'Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital', se relatan varias historias trepidantes, que han servido al creador del drama médico David Schulner, para perfeccionar el personaje del Dr. Max Goodwin. Manheimer es además productor de la serie que tanto éxito tiene últimamente.

En 'New Amsterdam', (spoiler alert: si todavía no has visto la serie, salta este párrafo) Dr. Goodwin es diagnosticado de cáncer, y como hemos mencionado esta serie mayoritariamente esta basada en casos reales, así que sí, asumís bien, Eric Manheimer pasó por un cáncer real. Esta enfermedad, se retrata en la serie como una historia de superación, en la que el doctor tiene que velar no solo por su salud, sino por la de los pacientes también.

La tercera temporada de esta serie que esta arrasando se acaba de estrenar este pasado 2 de marzo a nivel internacional y parece que seguirá este camino de realismo que tanto ha atrapado a sus seguidores.