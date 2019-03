El Festival MIP TV de Cannes ha puesto el foco en los espectadores más pequeños. "Los niños son los primeros en adoptar nuevas tecnologías y nuevos formatos: ven programas en línea y procedentes de todo el mundo", ha explicado la directora de la organizadora de la feria, Reedmidem, Laurine Garaude.



Con más de 1.600 compradores especializados en esta audiencia y un programa especial de conferencias llamado "Junior at MIPTV", el mercado quiere prestar más atención a un sector que se percibe que no tiene completamente explotada la creación de contenidos específicos, especialmente para portales de vídeo bajo demanda. Los niños y los adolescentes, según coinciden los participantes en esta feria, son nativos digitales y para ellos la televisión no es la única pantalla, ya que se manejan con soltura en diversas plataformas, como las tabletas y los móviles.



"Ya no desarrollamos un proyecto pensando solo en televisión. Si no, nacería muerto", ha comentado Sergi Reitg, consejero delegado de la empresa de animación española Imira Entertainment, que cuenta con series como 'Bad Pat' o 'Escape Hockey'. Para ello, crean capítulos de menor duración, que se adaptan a las costumbres de los usuarios de las últimas herramientas tecnológicas, y también desarrollan series que cuando se visionan en una televisión inteligente o en una tableta se convierten en videojuegos. De la misma opinión es la directora de Tomavista, Mercedes Marro, que llega a la localidad francesa de Cannes con series como 'The Nanooz' y 'Rudy, the cloud boy', y para quien cada vez se venden más las comedias.



El sentido del humor es universal para los niños, entre los que hay menos diferencias culturales, según Reitg, lo que facilita que la animación viaje más. Y, el hecho de que sean creaciones "largas de realizar y con unos presupuestos importantes" hace que en muchas ocasiones se unan diversas empresas internacionales para coproducir una serie y lograr así la mejor financiación, según Marro. Además de las compañías clásicas del sector, algunas distribuidoras como Amazon, Netflix y Microsoft, a través de su consola Xbox, están empezando a producir su propio contenido.



El director de Amazon Studios, Roy Price, ha explicado en una conferencia el sistema de trabajo de esta empresa, que el portal de telvisión online ha lanzado programas piloto en sus páginas web de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, para que el público pueda valorarlos y, con esos datos, decidir cuáles produce. En el ámbito infantil, se centran en creaciones que sean educativas por considerar que los niños "nacen, de manera natural, exploradores y científicos", y quieren potenciar esa curiosidad, señaló la jefa de programación de esta área en Amazon, Tara Sorensen, que próximamente emitirá seres como 'Tumbleaf' y 'Androids'.