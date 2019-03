'Private Practice' llega a su fin esta temporada

"Estoy triste por anunciar que 'Private Practice' ('Sin cita previa') finalizará su andadura tras el capítulo 13 de la presente temporada". Así ha anunciado Shonda Rhimes, la creadora de la serie, a través de un comunicado.



El 'spin off' de 'Anatomía de Grey' terminará con la salida de su protagonista, Kate Walsh, que se producirá en el capítulo 13 de la sexta temporada. Junto a la salida de los protagonistas (Tim Daly también ha dicho adiós a la serie), el último capítulo de 'Private Practice' (9 de octubre) anotó tan solo 1,6/4 en los demográficos.



Para Shonda Rhimes, la decisión es "completamente descorazonadora". "Me siento muy afortunada de escribir para estos personajes y contar estas historias y siento de verdad que la serie me ha enseñado mucho como guionista", declara Rhimes en el comunicado que recogen los medios estadounidenses.