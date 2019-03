Primeras imágenes del rodaje de la última temporada de 'Juego de Tronos'

El equipo de 'Juego de Tronos' se encuentra en Irlanda del Norte, lugar donde se ha instalado el set de rodaje y desde el que han llegado varias imágenes que han llamado la atención de los fans de la serie basada en las novelas de George RR Martin.

Según publica Watchers on the Wall, la localidad de Moneyglass es la elegida para recrear Invernalia. Sin embargo, en la cercana Toome han rodado los extras que dan vida a los Inmaculados de Daenerys Targaryen. Aunque esta última no se trata de una escena de batalla, el ejército de la Madre de Dragones se está preparando para luchar contra el Rey de la Noche y sus vasallos, ya que en sus lanzas se puede ver vidriagón en la punta, el único material capaz de acabar con ellos. Y es que, tal y como pudimos ver en la última temporada, los espectros están más cerca de Poniente que nunca.

Rodaje 'Juego de Tronos' | Watchers on the Wall

Por otro lado, las imágenes de Invernalia en las que aparece nieve falsa podrían ser una prueba de que en esta temporada las batallas no se recrearan por ordenador, sino que tendrán lugar fuera de la fortaleza Stark.

En los Titanic Studios de Belfast se ha levantado un set de rodaje que es el más grande desde que se estrenó 'Juego de Tronos' en 2010. Las hipótesis de los fans apuntan a que este escenario podría ser Desembarco del Rey, la sede del Trono de Hierro. En las fotografías se puede distinguir una torre y un gran arco de entrada a una muralla defensiva.

Como recordatorio, la última temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará en 2019 y estará formada por seis capítulos. Cada una de las entregas cuenta con un presupuesto de 15 millones de dólares ya que, como aseguraron sus creadores David Benioff y Dan Weiss, será la temporada "más épica".