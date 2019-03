Primera imagen de 'The Casual Vacancy'

Las cadenas HBO y BBC han presentado la primera imagen de la nueva serie que preparan, 'The Casual Vacancy', basada en la novela de JK Rowling. Se trata de la primera novela de la autora tras la saga de 'Harry Potter'.



Keeley Hawes y Julia McKenzie protagonizan la primera imagen oficial de la serie, que ya tiene cerrado el reparto protagonista con Michael Gambon, Rory Kinnear y Monica Dolan, protagonistas de la serie.



'The Casual Vacancy', la primera novela de J.K. Rowling tras la saga de 'Harry Potter', se convertirá en una serie de televisión. La cadena británica BBC junto a la estadounidense HBO han llevado a la pequeña pantalla en formato de miniserie 'The Casual Vacancy', que narra la historia de los habitantes de un pequeño pueblo inglés cuya perfecta fachada esconde los conflictos que sufren sus ciudadanos. Los ricos están en guerra con los pobres, los adolescentes luchan contra sus padres y maridos y mujeres discuten constantemente.



JK Rowling ha confesado estar encantada con que la BBC lleve a cabo el proyecto. "Siempre sentí que, si llegara a producirse, la adaptación de esta novela funcionaría mejor en televisión", ha añadido.