Una presentadora británica se vuelve 'loca' al entrevistar a Meghan Markle ('Suits')

La última noticia la ha protagonizado la presentadora de ITV Alison Hammond. Hammond quien acudió la mañana del viernes a la primera aparición pública del príncipe Harry y Meghan Markle y no pudo contener la emoción cuando la actriz respondió a su saludo.

La pareja caminaba por la carretera cortada y a ambos lados las aceras estaban llenas de personas intentando captar su atención. Hammond y su cámara se abrieron paso hasta la primera línea de uno de los laterales. Primero, la reportera intentó llamar la atención del príncipe Harry: "Harry, ven a calentarte aquí a mi lado".

Al ver que no le prestaba atención, la presentadora probó suerte con la actriz de 'Suits' y se puso a gritarle, "¡Meg! ¡Meg! ¡Megs!", consiguiendo incluso que otras personas se le unieran para gritar todos juntos: "¡Megs we love you!".

Todo esto ocurría mientras Alison Hammond estaba en directo en el programa de 'This Morning'. Los presentadores, acostumbrados a las excentricidades de la reportera, se rieron con ella durante el rato que estuvo conectada al programa y Eamonn Holmes, uno de los presentadores, bromeó diciendo que ese era un gran ejemplo del protocolo y el respeto con el que uno debe dirigirse a la familia real.

Quien la sigue la consigue, o esto tuvo que pensar Hammond. Finalmente, la presentadora logró que Meghan Markle se volviera hacia su lado de la carretera. Situada en primera fila, Hammond volvió a sacar su micrófono y saludó a Markle, dándole la enhorabuena por su reciente compromiso de parte del programa.

La actriz desaparece del plano, pero se puede escuchar que responde diciendo "muchas gracias, estoy encantada de estar aquí". Mientras en plató aplaudían para celebrar que al final consiguiera su "entrevista", Hammond chocaba los cinco con otras personas que estaban en la calle con ella, bailando, gritando y dando saltos de alegría: "¡Sí, sí! ¡Conseguimos a Meghan!".