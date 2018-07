¿Intento de atentado en el set de rodaje de 'Juego de Tronos'?

"Nadie quiso acabar con las vidas de los miembros de seguridad mientras se tomaban el té en la hora del descanso", así es como HBO ha querido negar, según recoge Hollywood Reporter, la noticia que llevan medios de todo el mundo sobre un posible atentado en el set de rodaje de 'Juego de Tronos' en Irlanda.

Medios, como Belfast Telegraph, informan que los Titanic Studios en Belfast, donde se rodaron algunas de las escenas de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', estuvieron en el punto de mira de un grupo de terroristas afines al movimiento republicano irlandés.

Al parecer, el chivatazao de un agente doble del grupo terrorista, consiguió que las autoridades irlandesas pudiesen evitar el atentado.



El diario señala que el objetivo de los terroristas no era atentar contra los miembros de la producción, sino contra un grupo de guardias de seguridad expolicías y miembros del ejército británico. Es por ello que los terroristas tenían planeado colocar una bomba cerca del catering donde los miembros de seguridad se reunían cada día para comer.



Tras este intento fallido, la seguridad de los estudios se incrementó considereblemente, por lo que los terroristas decidieron no continuar con su plan.

Lo que sí es cierto es que todavía se desconoce la identidad de los que quisieron atentar contra el set de rodaje de 'Juego de Tronos'. ¿Será porqué en realidad no sucedió?