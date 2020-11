LA SERIE NAVIDEÑA QUE NECESITABAS

¿Por qué te suena tanto este actor? Dónde has visto antes a Dash de 'Dash and Lily'

Estés preparado o no, Navidad ya está a la vuelta de la esquina, el espíritu navideño empieza a invadir nuestros cuerpos. Y series como 'Dash and Lily' nos ayudan a esperar la época más mágica del año. Si ya la has visto te preguntarás de qué te suena su actor protagonista. Te sacamos de dudas.