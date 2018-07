La película 'The Rocky Horror Picture Show' se convierte en serie

'The Rocky Horror Picture Show' cumple 40 años. La película dirigida por Jim Sharman en 1975 dará el salto a la pequeña pantalla de la mano de Fox.



La network estadounidense ha anunciado este fin de semana que prepara el remake televisivo con Kenny Ortega como director y coreógrafo de la TV movie, que se llamará 'The Rocky Horror Picture Show Event', según Variety.



"He sido fan de 'The Rocky Horror Picture Show' desde adolescente", explica Gail Berman, productora ejecutivo del proyecto. El remake estará muy ligado al guion y banda sonora de la película original, pero modernizando visualmente la historia.



'The Rocky Horror Picture Show' narra la historia de Brad y Janet, una pareja que después de sufrir una avería con su coche se ve obligada a refugiarse en un misterioso castillo. En él, el anfitrión es Frank N' Further, una especie de Doctor Frankenstein que celebra la creación de Rocky Horror, su nueva criatura. El reparto de la película contaba con Tim Curry, Susan Sarandon y Barry Bostwick, entre otros.