Ross Geller podría haber tenido como suegro a un 'beatle': Paul McCartney. Según informa el portal Huffington Post, el cantante habría interpretado al padre de Emily (Helen Baxendale), la segunda esposa de Ross (David Schwimmer).



Leslie Litt, directora de casting de la serie, ha confesado al portal que contactó con McCartney durante el desarrollo de la cuarta temporada para pedirle que asumiese el rol de Stephen Waltham, que finalmente interpretó Tom Conti, actor conocido por su papael en 'Feliz Navidad, Mr. Lawrence' (Nagisa Oshima, 1983).



"Contacté con su manager y le di todos los detalles", explica Litt en declaraciones a The Huffington Post. "¡Al cabo de unos días recibí una carta firmada por el mismísimo Paul!". Aunque las noticias no fueron todo lo buenas que ella esperaba: "Me agradeció el interés, me dijo que se sentía muy halagado, pero que no podía aceptar porque estaba muy ocupado".