Un ordenador "escribe" nuevos episodios de 'Friends'

'Friends' vuelve a estar en boca de todos. Si hace unos días, NBC soltaba la "bomba" con la reunión del casting completo de la comedia en un especial, ahora es un ordenador el que da la sorpresa: está "escribiendo" nuevos capítulos de la serie.



Según publica 'The Washington Post' de acuerdo a la publicación en Twitter de Andy Herd -programador de software y artista de cómics-, un ordenador es capaz de generar nuevos guiones de la famosa serie tras haber sido entrenado mediante una red neuronal, un tipo de inteligencia artificial por el cual la máquina ha sido alimentada con los 236 episodios de Friends.



"Me motivó la inocente fascinación ante las posibilidades del aprendizaje de las máquinas y cómo podría ser aplicado al humor. Creo que los guiones son, de hecho, mejores que algunas sitcoms que se emiten actualmente. He recibido un feedback muy positivo", ha explicado Andy Herd.



Tras haber sido "alimentado" con los episodios de 'Friends', el ordenador aprendió patrones para generar nuevas escenas. Puedes ver algunos ejemplos del resultado en las imágenes compartidas por Herd en Twitter.

i fed a recurrent neural network with the scripts for every episode of friends and it learned to generate new scenes pic.twitter.com/RIPvYuzEJM