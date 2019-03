Oprah Winfrey, alarmada por una extraña dolencia con la que se ha replanteado su vida

Oprah Winfrey ha querido hacer una reflexión sobre la importancia del cuerpo humano y, por consiguiente, de la salud después de vivir una experiencia por la que llegó a replantearse su vida.

Hace unos días la presentadora se encontraba muy mal debido a un dolor muy intenso e hinchazón del cuello. Unos síntomas que la alarmaron por lo que acudió de urgencia a su médico.

El diagnóstico la dejó perpleja pues al parecer era una obstrucción en sus glándulas salivales: "No podía creerlo. Me hice una lectura de la presión arterial y estaba a 150/80, ya estaba pensando en cómo reorganizar mi vida para hacer frente a lo que fuera eso", explica en su página web.

Oprah quiso cerciorarse en una segunda consulta con otro especialista quien le dio le mismo pronóstico: "Me sentí agradecida. No solo porque no fuera para tanto, sino por la simple coincidencia de que una pequeña glándula salival se obstruyera con mocos o una piedra de calcio y que eso interrumpiera todo mi sistema".

Sin duda una experiencia que le ha dado mucho de pensar: "Nuestros cuerpos son increíbles. Y muy a menudo no estamos agradecidos por su perfecto funcionamiento, equilibrando las bacterias y las enzimas, controlando el flujo sanguíneo, acelerando el 'pum pum, pum pum, pum pum' de nuestros corazones día tras día. Como dicen, no aprecias tu salud hasta que ya no la tienes", comenta.