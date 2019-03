One Direction prepara un programa de televisión

One Direction no tienen suficiente con sus conciertos. Quieren dar el salto a la pequeña pantalla. Louis Tomlinson ha declarado que quieren "hacer un programa de bromas como el nuevo de BBC Three, 'Impractical Jokers'. Es muy divertido y está lleno de risas. Nos encantaría hacer algo así y hacerles bromas a los famosos".



Por el momento no hay ningún contrato firmado, aunque los chicos ya están preparando gamberradas y buscando víctimas. Así estos chicos podrían volver al medio que les hizo conocidos, la televisión, después de ganar el 'Factor X' americano.



Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan también están en plena promoción de su película 'This is Us' (en cines desde el 30 de agosto), dejando claro que todo lo que tocan se convierte en oro gracias a la legión de directioners que les apoya.