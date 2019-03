Octubre llega cargado de estrenos

Grandes estrenos y esperados regresos, así comienza octubre. El primer domingo de mes, HBO estrena 'Westworld', una de las superproducciones más esperadas de la temporada. Con Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood y James Marsden, la serie es la adaptación de la película de ciencia ficción de 1973 centrada en un parque de atracciones.

Ese mismo domingo regresan a CBS las series 'Elementary', 'Madam Secretary' y 'NCIS: Los Ángeles'. En Starz regresan 'Ash vs. Evil Dead' y 'Blunt Talk'.

Un día después, ABC estrena la serie 'Conviction' con Hayley Atwell ('Agent Carter'). Y es el día elegido por NBC para estrenar la polémica 'Timeless'. El 4 de octubre vuelve 'The Flash' a The CW. La cadena estrena 'No Tomorrow', basada en una producción de la brasileña TV Globo. 'The Mindy Project' regresa a Hulu con su quinta temporada.

El 5 de octubre, The CW estrena la quinta temporada de 'Arrow' y después la serie 'Frequency', basada en la película protagonizada por Dennis Quaid.

Sarah Jessica Parker vuelve a HBO con la comedia 'Divorce' el próximo 9 de octubre. En 'Divorce' interpreta a France, una mujer que se plantea el divorcio aconsejada por sus amigas recién divorciadas. Después, la cadena de cable estrena 'Insecure' con Issa Rae, que también es creadora de la comedia.

The CW estrena la segunda temporada de 'Supergirl' (primera en la cadena) el 10 de octubre, día elegido por CBS para la sexta temporada de 'Dos chicas sin blanca'.

El 11 de octubre es el día elegido por ABC para el regresos de sus series: 'Chicago Fire', 'The Middle', 'Recién llegados' y 'The Real O'Neals'. También estrenará la ficción 'American Housewife'.

El estreno de 'Falling Water' en USA Network llegará el 13 de octubre, mismo día en el que The CW estrena la segunda temporada de 'Legends of Tomorrow' y la ¡¡12ª temporada!! de 'Supernatural'.

Amazon y Netflix estrenan 'Golitah' y 'Haters Back Off' respectivamente el 14 de octubre. 'Eyewitness' llega a USA Network el 16 de octubre. Y Showcase estrena 'Travelers' un día después. El 19 de octubre, Hulu estrena la serie 'Chance', con Hugh Laurie interpretando de nuevo a un doctor.

La octava temporada de 'Crónicas Vampíricas' y la segunda de 'Crazy Ex-Girlfriend' llegan el 21 de octubre a The CW. Y ese día llega a Netflix la tercera temporada de 'Black Mirror', la primera que produce la plataforma de televisión online.

La invasión zombie se producirá el próximo 23 de cotubre: AMC estrena la séptima temporada de 'The Walking Dead' y por fin los espectadores descubrirán quién es la víctima de Negan.

El 27 de octubre está lleno de estrenos en CBS: 'Man With a Plan', 'Pure Genius' y 'The Great Indoors'. También llegará 'Mom' con su cuarta temporada.

El último estreno del mes llega con 'Good Girls Revolt' en Amazon el 28 de octubre.