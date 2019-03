Nuevo superhéroe a conquista de la televisión: llega 'Arrow'

Superman, Batman, Spiderman, Capitán América, Hulk... Todos estos superhéroes tienen algo en común: una serie de televisión. El último en sumarse a esta lista de seres de otro planeta con su adaptación a la pequeña pantalla es Arrow, el héroe de los cómics 'Flecha Verde'.



La cadena estadounidense The CW acaba de lanzar la primera imagen del protagonista de 'Arrow', con el actor Stephen Amell caracterizado como el protagonista de 'Flecha Verde'.



El traje que Amell luce en la fotografía ha sido confeccionado por la diseñadora de vestuario Colleen Atwood. Más conocida por sus frecuentes colaboraciones con el genial Tim Burton (es 'culpable' de la escenografía de 'Alicia en el País de las Maravillas'), Atwood ha vestido al protagonista de 'Arrow' con un pantalón y una chaqueta de piel.



Stephen Amell oculta su rostro bajo la sombra de una capucha. No podía falta el arco y las flechas de este héroe de cómic.



El proyecto, escrito por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg, se basa en el personaje de cómic de la compañía DC y se centra en la vida del multimillonario Oliver Queen (Amell), quien, liderará en la ficción una auténtica guerra contra el crimen.



David Nutter, quien también dirigió el episodio piloto de 'Smallville' y 'Superman', ahora dirige este nuevo proyecto de la cadena The CW. "Cuando dirigí el episodio piloto de 'Smallville', yo mismo sabía que Clark Kent sería la clave para un público que cree en él y lo quería ver todo el tiempo como a un héroe", ha explicado Nutter en declaraciones recogidas por el portal Deadline.



"'Arrow' es un espectáculo diferente, más oscuro y más duro, pero en esencia, es la misma idea. Estamos creando un mundo real y creíble en el que Oliver Queen pueda hacer cosas increíbles", puntualiza Nutter. Y sobre el trabajo de vestuario de Colleen Atwood, el director de 'Arrow' ha destacado que es "un gran trabajo y refleja mucho esfuerzo".