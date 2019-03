Nueve temporadas, 9.125 escenas... ¿Cuál será la última de 'Cómo conocí a vuestra madre'?

¿Qué hace un buen final de serie? Observando casos precedentes, podría decirse que un buen final es aquel que es fiel a la naturaleza de los personajes y respeta el desarrollo lógico de la trama, pero que consigue, sin traicionar esto, atar cabos sueltos y no dejar cosas puntos importantes sin resolver. En cualquier caso, una cosa parece repetirse como obligatoria: una canción siempre acompaña al espectador en los últimos minutos del último episodio.

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE

¿Cuál será la que suene al final de capítulo 208 de 'Cómo conocí a vuestra madre'? Esta noche, la cadena CBS emite el capítulo final de la comedia que ha narrado durante nueve temporada cómo conoció Ted Mosby a la madre de sus hijos.

Con nueve temporadas, 208 episodios y 9.125 escenas a la espalda, la miradas están puestas en el útimo episodio de la serie que se emitirá esta noche en CBS. Muchas son las preguntas que se hacen los fans sobre esta serie de largo recorrido; sin embargo, las respuestas llegarán de golpe con el último episodio.

De momento, Vayatele se ha aventurado a imaginar 5 finales posibles de la serie. Pero mientras esperamos a ver si se cumple alguna de estas hipótesis, os invitamos a hacer un pequeño recorrido por varios de los finales de series más destacables de nuestro tiempo.

'FRIENDS'

Es imposible dejar de relacionar 'Cómo conocí a vuestra madre' con su serie predecesora en el género, la clásica y aclamada 'Friends'. A pesar de contar con una temporada más en el caso de 'Friends', no son pocas las cosas que estas series tienen en común: el grupo de amigos, los apartamentos compartidos, el bar en el que se reúnen...

Titulado "The Last One" (El último), el capítulo de'Friends' que cerró la décima temporada, y con ella 10 años de programación sin pausa en NBC, acababa con un plano de la puerta morada del apartamento de Mónica y Rachel. La serie tuvo sus altibajos, pero por lo general el final tuvo una gran acceptación entre el público ya que cerraba varias tramas de larga duración con un final que fue visto por 52,5 millones de espectadores en Estados Unidos.



Un final sencillo y eficaz al ritmo del tema "Embryonic Journey" de Jefferson Airplane. ¿Conseguirá 'Cómo conocí a vuestra madre' dejarnos una sensación parecida?





'BREAKING BAD'

Poco hace falta decir sobre el final de esta serie, sin duda el mayor fenómeno televisivo de este año. El final de 'Breaking Bad' demostró lo que sucede al terminar una serie en el momento justo, consiguiendo que la trama acabe la serie y no al revés.



Con estas premisas, el cierre de la creación de Vince Gillian para AMC consiguió satisfacer a la gran mayoria de los seguidores de la serie: ató cabos sueltos, respetando la naturaleza de los personajes y dejándoles evolucionar acorde con sus personalidades y las trayectorias que habían ido definiendo a lo largo de la serie.



El episodio se titulaba "Felina": "Fe" (Hierro), "Li" (Litio), "Na" (Sodio), tres elementos para componer una season finale que cuenta con una nota de 9,5 en IMDB y más de 10 millones de espectadores en EEUU.





'LOS SOPRANO'

Esta serie se basa sin duda en premisas diferentes y es culpable de uno de los fundidos a negro más polémicos de la historia de la televisión, que tuvo a millones de espectadores comprobando si, de repente, se había estropeado su televisor o si la emisión de HBO había tenido algún problema, de lo abrupto que fue.

En este caso, la escena final la orquestaba el tema "Don't stop Believin" de Journey, que para muchos supo a broma ya que la secuencia no intentó desmarcarse de cualquier otra de la serie, a presar de ser la encargada de cerrar la producción.

Tony Soprano se encuentra disfrutando de una relajada cena en familia, a base de aros de cebolla, cuando una figura en sombra entra en cuadro. La tensión va en aumento. El espectador espera escuchar un disparo y ver el final sangriento del mafioso Tony pero, en su lugar, se encuentra con un fundido a negro de 10 segundos, sin sonido. Tras el paréntesis, los títulos de crédito pasan por última vez dejando a todos boquiabiertos.





'LOST'

Otro final que también dio mucho de lo que hablar fue el de la serie 'Perdidos', que tras 6 temporadas y 121 episodios zanjaba la historia de la isla con la vuelta de tuerca de que todos estaban ya muertos desde hacía tiempo, algo que muchos fans vivieron como un gran disgusto.



Relación con 'Cómo conocí a vuestra madre'

Al año siguiente del final de la serie, Jorge García, que interpretaba a Hugo Reyes en 'Lost', hizo un cameo en el décimo episodio de la sexta temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre', titulado "El infierno del Blitz". En el episodio, interpretaba a Steve "Blitz" Henry, perseguido por la maldición Blitz, provocando un acontecimiento extraordinario, cada vez que salía de una habitación. En el episodio Steve exclama "He pasado tanto tiempo en esa isla..." en referencia a su papel en 'Perdidos' y a la hora de dar su número de teléfono, anuncia las cifras "8 8 15 16 23 42" haciendo referencia a los números malditos de la serie.





'HOUSE'

Tras resolver una infinidad de casos a lo largo de 8 temporadas, el último capítulo de la serie, House se ve obligado a afrontar el más complicado de todos: él suyo propio.

Titulado "Everybody Dies" (Todo el mundo muere), el último capítulo nos muestra a un doctor House que, con Wilson con un cáncer incurable y condenado irremediablemente a ingresar en prisión, decide fingir su propia muerte para escapar con él y vivir disfrutando lo más posible de los 5 últimos meses de su vida.

Tampoco nos olvidamos de los finales de nuestras series, como el de 'El Internado' que fue un final feliz para todos los personajes excepto para María, que acabó destrozada tras ver a Fermín morir en sus brazos. En este especial repasamos los finales de otras series como 'Los Hombres de Paco', 'El Barco' o 'Compañeros'.