Nuevas aventuras y mucha acción en la nueva promo de 'Once Upon a Time'

La cadena ABC está calentando motores para los regresos de sus series de éxito en esta nueva temporada. A menos de un mes del estreno de la segunda temporada de 'Once Upon a Time', la cadena acaba de publicar publicar un nuevo avance.



CUIDADO: ¡¡contiene spoilers!!

Después de una primera promo de la nueva temporada donde aparecen las primeras imágenes del Capitán Garfio en la serie, llega un nuevo video que muestra las consecuencias de la llegada de la magia a Storybrooke.



Blancanieves/Mary Margaret se va a reencontrar on sus amigos los enanitos. El famoso Rumpelstilskin tendrá un gran conflicto debatiéndose entre el bien y el mal. Los habitantes de la ciudad volverán a verse inmersos en una lucha contra la malvada bruja y madrastra de blancanieves, Regina Mills.

Como se explicó anteriormente, la segunda temporada contará con nuevos rostros para su segunda temporada como los de la princesa Aurora (Sarah Bolger), el príncipe Phillip (Juliane Morris), Mulan (Jamie Chung), el Capitán Garfio (Colin O'Donoghue) y el caballero de la Mesa Redonda Sir Lancelot (Sinqua Walls).

El primer episodio de la segunda temporada de 'Once Upon a Time' llevará por título "Broken" y está previsto que comience a desvelar muchos de los interrogantes que quedaron abiertos con el sorprendente final de la primera temporada de 'Once Upon a Time'.

La magia de Storybrooke vuelve el próximo 30 de septiembre a la cadena estadounidense ABC con la segunda temporada de 'Once Upon a Time'. Pero antes podremos disfrutar de la primera temporada den Antena 3 a partir de mañana (a las 22:30 horas).