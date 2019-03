Una nueva teoría sobre 'Juego de Tronos' afirma que Ned Stark podría estar vivo

En 'Juego de Tronos', las teorías son infinitas. La última de ellas asegura que Ned Stark, el personaje al que daba vida el actor Sean Bean, podría no haber muerto. Según esta predicción del canal de Youtube de Fire and Blood, Ned Stark no fue decapitado.

Aunque todos lo seguidores de la serie vieron como el padre de los Stark era ejecutado, esta teoría desvela que en su lugar estaba el hombre sin rostro conocido como Jaquen H'ghar. De esta manera, el personaje habría construido una cara muy similar a la de Ned usando los rostros de otros personajes que ya habían muerto. Además, la teoría dice que detrás de todo esto podría estar Varys, quien pago a H'ghar para ponerse en el lugar de Ned.

Por otra parte, la teoría sostiene que Syrio Forel, experto esgrimista, podría ser el Hombre Sin Rostro. Los fans aseguran que Forel no murió a manos de Meryn Trant. La prueba en la que se sustenta esta teoría parte de la frase que le dice Jaquen a Arya: "Sólo hay un Dios, una Chica sabe su Nombre" (refiriéndose a Arya). Se trata de una frase muy similar que le dice Syrio a Arya Stark: "Solo hay un Dios y se llama Muerte".

¿Resultará cierta esta nueva teoría? El tiempo lo dirá. De momento, solo nos queda esperar a la séptima temporada de 'Juego de Tronos', que llegará el próximo 16 de julio a HBO.